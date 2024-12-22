Во Владимирской области введут новые меры поддержки семей с детьми в рамках нового нацпроекта. Нововведения обсудили на рабочем совещании представители министерств соцзащиты населения, образования и молодёжной политики, здравоохранения, архитектуры и строительства, экономического развития и промышленности.