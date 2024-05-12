Голикова: в России уже 12 миллионов семей воспользовались средствами материнского капитала

Его сумма составляет 631 тысячу рублей на первого ребенка и 834 тысячи рублей – на второго В России материнским капиталом уже воспользовались 12 миллионов семей, всего же на это пособие было выдано 14 миллионов сертификатов, сообщила сегодня в Госдуме кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова.