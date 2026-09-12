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Песков объяснил позицию Путина по европейским войскам на Украине

Песков объяснил позицию Путина по европейским войскам на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Вестям" заявил, что слова Владимира Путина о последствиях ввода европейского контингента на Украину отражают официальную позицию Москвы .

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