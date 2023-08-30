ФОТО: INAVITA/SHUTTERSTOCK/ЦАРЬГРАД ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ В интернете новый вброс в виде полемики на тему мигрантов: если выгнать на родину "трудолюбивых специалистов" враз, у нас встанут транспорт, стройки и коммунальная сфера, а "русские работать не умеют и не будут".
МИГРАНТЫ ОБЛОЖИЛИ РУССКИХ ДАНЬЮ: КОМУ ОТДАЮТ МИЛЛИАРДЫ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Комментарии
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Горыныч
Мигранты нужны только продажным чиновникам, ментам и бизнесменам. Не будет мигрантов, сухари сушить будут вышеперечисленные особи.
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6 мин.
Горыныч
https://mirtesen.tsargrad.tv/blog/43926108162/Semeynyiy-biznes-priezzhie-brat-i-sestra-torgovali-zapreschyonko?utm_referrer=mirtesen.ru
Семейный бизнес: приезжие брат и сестра торговали "запрещёнкой" в Челябинской области - Царьград - 30 августа - 43926108162
Царьград - МирТесен
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5 мин.
вячеслав рюмин
Позорище сплошное от продажности и нежелании властей как-нибуть влиять на обстановку.
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4 мин.
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