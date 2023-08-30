МИГРАНТЫ ОБЛОЖИЛИ РУССКИХ ДАНЬЮ: КОМУ ОТДАЮТ МИЛЛИАРДЫ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

ФОТО: INAVITA/SHUTTERSTOCK/ЦАРЬГРАД ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ В интернете новый вброс в виде полемики на тему мигрантов: если выгнать на родину "трудолюбивых специалистов" враз, у нас встанут транспорт, стройки и коммунальная сфера, а "русские работать не умеют и не будут".