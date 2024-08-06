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Регионы России

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Назначен новый первый заместитель министра по развитию гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политике Забайкальского края

Назначен новый первый заместитель министра по развитию гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политике Забайкальского края

Сегодня состоялось важное назначение в правительстве Забайкальского края. Губернатор региона утвердил нового первого заместителя министра по развитию гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политике - теперь это Юлия Владимировна Жукова.

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