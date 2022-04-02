Томшин выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону

Российский биатлонист Василий Томшин стал чемпионом России в мужском масс-старте. Томшин вырвал победу на последнем круге дистанции, опередив Максима Цветкова — призёр Олимпиады 2022 года стал вторым, проиграв борьбу за победу на финишной прямой.