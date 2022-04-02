ПЛЕЙМЕЙКЕР

52 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий
    Поэтому у нас футбола нет? Что вот такие федуны "футболистов" плодят.Из-за санкций сос...
  • Маша Иванова
    Ничего с голоду явно не помрет и на паперти стоять не будет.Из-за санкций сос...
  • Галина
    Да ладно....  И Вы в это верите?.... Еще один переговорщик.... Смешно....Владимир Кличко п...

Томшин выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону

Томшин выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону

Российский биатлонист Василий Томшин стал чемпионом России в мужском масс-старте. Томшин вырвал победу на последнем круге дистанции, опередив Максима Цветкова — призёр Олимпиады 2022 года стал вторым, проиграв борьбу за победу на финишной прямой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх