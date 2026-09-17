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Банк России бросил вызов регламенту ЕС в Европейском суде

Банк России бросил вызов регламенту ЕС в Европейском суде

МОСКВА, 17 сентября, ФедералПресс. 15 сентября 2026 года Банк России подал в Общий суд ЕС иск об оспаривании статьи 1(28) Регламента Совета ЕС № 2026/1848 от 23 июля 2026 года.

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