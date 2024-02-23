«Отработанный биомусор». Основатель «Рыбаря» оценил вероятность смерти Кузьминова

Основатель телеграм-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук в интервью RTVI оценил вероятность смерти в Испании пилота Максима Кузьминова, угнавшего на Украину вертолет Ми-8<strong>Основатель телеграм-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук в специальном интервью RTVI <a href="">оценил</a> вероятность смерти в Испании бывшего российского пилота Максима Кузьминова, который угнал на Украину вертолет Ми-8.