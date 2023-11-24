Экс-начальник команды «Локомотива»: «Смородская уселась перед командой, начала поучать: «Впереди поуже, сзади пошире...»

Бывший генеральный директор тульского «Арсенала», экс-начальник команды «Локомотива» Дмитрий Балашов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об Ольге Смородской, которая с 2010 по 2016 год была президентом «Локо».
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