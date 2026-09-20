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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Симеоне о словах Моуринью про судей: «Мы все порой проигрываем, но переходить черту уважения опасно – хоть Моуринью, хоть Флику, хоть Симеоне. Надо высказываться осторожно»

Диего Симеоне считает, что главный тренер «Реала» Жозе Моуринью после поражения от «Атлетико» слишком жестко высказался о судействе.

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