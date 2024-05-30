Рыночная капитализация Synthetix и Notcoin приближается к $1 млрд

По итогам первой половины 2024 года экономическая ситуация остается неопределенной. Однако некоторые криптовалютные проекты с прочной основой и растущим интересом сообщества демонстрируют значительный потенциал для роста.
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