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Забайкальского бойца наградили Медалью Жукова за подвиги на СВО

Забайкальского бойца наградили Медалью Жукова за подвиги на СВО

Военный из 75-го региона лично уничтожил танк и три пулеметных расчета противника.Солдат из Забайкалья Иван Кузнецов получил Медаль Жукова за образцовую службу и проявленную смелость на поле боя в зоне проведения СВО.

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