Новая статья: Обзор Full HD IPS-монитора CHiQ LMN24F680-S: удивительное открытие Санкции,...

Новая статья: Обзор Full HD IPS-монитора CHiQ LMN24F680-S: удивительное открытиеСанкции, «параллельный импорт», официальный уход из России известных брендов, перераспределение рынка и, наконец, появление продукции компаний, о которых среднестатистический россиянин никогда раньше не слышал.