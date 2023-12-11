Новая статья: Обзор Full HD IPS-монитора CHiQ LMN24F680-S: удивительное открытие Санкции,...

Новая статья: Обзор Full HD IPS-монитора CHiQ LMN24F680-S: удивительное открытиеСанкции, «параллельный импорт», официальный уход из России известных брендов, перераспределение рынка и, наконец, появление продукции компаний, о которых среднестатистический россиянин никогда раньше не слышал.
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