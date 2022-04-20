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Закат киевского режима после неизбежного поражения в «битве за Донбасс»

Закат киевского режима после неизбежного поражения в «битве за Донбасс»

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале о начале «битвы за Донбасс». Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал в беседе с «Народными Новостями», что именно боевые… Показать полностью.

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