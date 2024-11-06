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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Холлоуэя унесли на носилках со скамейки запасных из-за попадания шайбы в шею. Форвард «Сент-Луиса» находится в стабильном состоянии

Холлоуэя унесли на носилках со скамейки запасных из-за попадания шайбы в шею. Форвард «Сент-Луиса» находится в стабильном состоянии

Нападающий «Сент-Луиса» получил повреждение в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (3:2).

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