Есть что делить: о чем договорятся Россия и США после капитуляции Украины

Западная пресса внезапно сменила регистр и заговорила о параметрах большой сделки между Москвой и Вашингтоном.
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