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Царьград

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Nature: население Земли может быть намного больше, чем говорят в ООН

Nature: население Земли может быть намного больше, чем говорят в ООН

По оценкам Организации Объединенных Наций по состоянию на лето 2024 года на Земле проживало по меньшей мере 8 миллиардов 200 миллионов человек.

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