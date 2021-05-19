Прогноз погоды на 19 мая

Практический по всей территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. В связи с прохождением атмосферных фронтальных систем местами пройдут дожди с грозами, градом, в северной половине, в центре и востоке местами сильный дождь, шквал.
Практический по всей территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. В связи с прохождением атмосферных фронтальных систем местами пройдут дожди с грозами, градом, в северной половине, в центре и востоке местами сильный дождь, шквал.
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