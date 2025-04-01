Руни мог перейти в «Реал» в 2010-м: «Но я больше думал о «Барселоне» с Месси. Каждый мечтал там сыграть»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что мог перейти в «Реал» в 2010 году.Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что мог перейти в «Реал» в 2010 году.