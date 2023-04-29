У ВСУ останутся только несбывшиеся цели, мечты и горы трупов хероев брошеных на убой...

«Почему зеленский отправляет ССО и элитные подразделения на верную смерть в Бахмут» Ни для кого не секрет, что основной театр военных действий сейчас разворачивается в Бахмуте, украинское командование отправляет туда огромные силы и средства, сосредотачивает практические все действующие подразделения, начиная от мобилизованных, заканчивая наёмниками и силами специальных операций Украины ( например 8полк ссо и 73й морской центр) Все мы уже понимаем, что обороне Бахмута осталось существовать немного.