Новые удары России: новости СВО от 10 ноября 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 990 день спецоперации России на Украине

На 990-й день спецоперации Россия продолжила активные действия на нескольких фронтах: в Херсонской и Запорожской областях российские войска нанесли удары по ключевым позициям ВСУ, а на Торецком направлении — укрепили контроль над несколькими опорными пунктами.
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