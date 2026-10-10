Зеленский раскрыл передачу Сеулу пленных из КНДР на Генассамблее ООН

Посол Южной Кореи был отозван с Украины после того, как Владимир Зеленский на Генассамблее ООН 23 сентября раскрыл передачу двух пленных из КНДР Сеулу.
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