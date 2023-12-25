Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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К 2027 году доля Китая в сегменте производства чипов по зрелым техпроцессам вырастет до 39 %

К 2027 году доля Китая в сегменте производства чипов по зрелым техпроцессам вырастет до 39 %

На прошлой неделе стало известно о намерениях американских властей провести анализ цепочек поставок на момент выявления зависимости национальной электронной промышленности от импортируемых из Китая чипов, выпущенных по зрелым техпроцессам.

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