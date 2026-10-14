Нарколог назвал простые продукты, которые помогут бросить курить

Секрет не в "вытеснении" никотина, а в том, чтобы закрыть базовые потребности тела Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с "Абзацем" рассказал, что использование леденцов и семечек помогает людям, пытающимся бросить курить, справляться с компульсивным поведением и снижать уровень раздражительности.