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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Нарколог назвал простые продукты, которые помогут бросить курить

Нарколог назвал простые продукты, которые помогут бросить курить

Секрет не в "вытеснении" никотина, а в том, чтобы закрыть базовые потребности тела Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с "Абзацем" рассказал, что использование леденцов и семечек помогает людям, пытающимся бросить курить, справляться с компульсивным поведением и снижать уровень раздражительности.

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