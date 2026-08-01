Portland General Electric повышает тарифы для дата-центров на 30% во II квартале 2026 года

Американская энергетическая компания Portland General Electric (PGE) на портале PR Newswire представила финансовый отчет за второй квартал 2026 года, зафиксировав чистую прибыль в размере 68 млн долларов США (0,59 доллара на акцию) по GAAP и скорректированную прибыль в 74 млн долларов (0,64 доллара на акцию).