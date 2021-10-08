Смог бы ты жить без Инстаграма?

Инстаграм отметил свой день рождения — одному из самых популярных приложений исполнилось 11 лет! И прямо к этому празднику произошёл глобальный сбой соцсетей, а многие пользователи признались, что за эти 6 часов у них началась ломка по постам.
Инстаграм отметил свой день рождения — одному из самых популярных приложений исполнилось 11 лет! И прямо к этому празднику произошёл глобальный сбой соцсетей, а многие пользователи признались, что за эти 6 часов у них началась ломка по постам.
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