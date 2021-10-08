Музыка Первого

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  • Александр Котов
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    Вообще-то Диана с Владом Поповым встречается, а не с Фогелем! Тут https://starsbio.ru/name/diana-aster/ так пишут по...Диана Астер и Фог...
  • Vitalich
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Смог бы ты жить без Инстаграма?

Смог бы ты жить без Инстаграма?

Инстаграм отметил свой день рождения — одному из самых популярных приложений исполнилось 11 лет! И прямо к этому празднику произошёл глобальный сбой соцсетей, а многие пользователи признались, что за эти 6 часов у них началась ломка по постам.

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