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Корпоратив отличается от «голой вечеринки Ивлеевой» только составом гостей и их костюмами

Корпоратив отличается от «голой вечеринки Ивлеевой» только составом гостей и их костюмами

Психолог Дамиан Синайский оценил «ярмарку тщеславия» по организации новогодних вечеринок Павел Еськов Фото: Alexander Legky/Global Look Press Материал комментируют: Дамиан Синайский В уходящем году российские госкомпании стали значительно реже, чем прежде, публиковать заявки на проведение новогодних корпоративов.

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