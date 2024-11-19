Россия не собирается совершать жесты доброй воли в пользу Запада в одностороннем порядке. Как наша страна может снять санкции с сенатора-республиканца США Марко Рубио, когда Вашингтон отказывается снимать американские ограничительные меры с главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
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