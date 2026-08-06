«Ресурс исчерпан, Россия нашла противодействие». Залужный признал тупик в военных возможностях Украины

Посол Украины в Британии, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил с резонансным заявлением, фактически признав, что украинская армия исчерпала свои наступательные возможности в противостоянии с Россией.
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