Новое открытие поможет в лечении возрастной потери слуха

С возрастом многим из нас в конечном итоге понадобятся слуховые аппараты. В некоторых случаях причиной этого может быть сигнальный путь, который контролирует функцию слуховых сенсорных клеток и снижается с возрастом.
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