Почти десять улиц в Советском районе Челябинска остались без воды

В Челябинске приостановили водоснабжение жителей частного сектора в Советском районе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ Челябинска, специалисты водоканала сегодня, 3 февраля, приступили к производству ремонтных работ на водоводе диаметров 100 миллиметров в Советском районе.