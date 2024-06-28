В центрах госуслуг ЮВАО проконсультируют онлайн родителей и опекунов

Жители округа могут записаться на онлайн-консультацию к специалистам центров госуслуг по вопросам опеки, касающимся выдачи предварительного разрешения на сделки с имуществом и распоряжения денежными средствами несовершеннолетних.
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