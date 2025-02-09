Глава алтайского управления МВД взял на контроль дело о смертельной аварии в Барнауле

По результатам освидетельствования в крови водителя обнаружили 0,856 промилле алкоголя Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майор полиции Сергей Камышев поставил на контроль расследование уголовного дела о смертельном ДТП на проспекте Ленина в Барнауле.
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