С 13 по 15 октября впервые была организована ярмарка «Республика Молдова в Яссах». Отечественные компании имели возможность представить свою продукцию и напрямую пообщаться с публикой Ясс и региона, а посетители получили уникальную возможность познакомиться с продукцией Made in Moldova различных категорий: от традиционных продуктов питания и изысканных напитков до ремесленных изделий и продукци .