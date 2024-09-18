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Нижегородская правда

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Прием заявок на конкурс «Лучший специалист в сфере закупок» стартовал в Нижегородской области

Прием заявок на конкурс «Лучший специалист в сфере закупок» стартовал в Нижегородской области

Прием заявок на конкурс «Лучший специалист в сфере закупок» стартовал в Нижегородской области. Этот конкурс проводится ежегодно с 2020 года среди специалистов региональных и муниципальных органов власти, учреждений и организаций, профессиональная деятельность которых связана с закупками товаров, работ, услуг в рамках контрактной системы в сфере закупок.

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