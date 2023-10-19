В институте Склифосовского провели успешную повторную пересадку легких

В институте скорой помощи имени Склифосовского в Москве выполнили первую в России успешную повторную пересадку легких, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии