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Важные и неочевидные вопросы о здоровье глаз и коррекции зрения: обсуждаем с офтальмологом

Важные и неочевидные вопросы о здоровье глаз и коррекции зрения: обсуждаем с офтальмологом

Как известно, падение остроты зрения напрямую связано с ухудшением общего качества жизни. Сегодня в распоряжении офтальмологов имеются передовые технологии и самые современные методы эффективной коррекции зрения, которые помогают избавиться от неудобств.

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