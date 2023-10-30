Важные и неочевидные вопросы о здоровье глаз и коррекции зрения: обсуждаем с офтальмологом

Как известно, падение остроты зрения напрямую связано с ухудшением общего качества жизни. Сегодня в распоряжении офтальмологов имеются передовые технологии и самые современные методы эффективной коррекции зрения, которые помогают избавиться от неудобств.
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