Есть такая партия: в Германии поблагодарили русских за освобождение от нацизма

В Берлине прошел первый съезд «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» В Германии появилась новая партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ).
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