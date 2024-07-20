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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Запретить продажу алкоголя вблизи пляжей захотели в Госдуме

Запретить продажу алкоголя вблизи пляжей захотели в Госдуме

По словам Султана Хамзаева, аналогичный запрет также нужен в границах лесов, парков, скверов и садов Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу спиртного на пляжах и в пределах 500 метров от них, сообщает РИА Новости.

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