Запретить продажу алкоголя вблизи пляжей захотели в Госдуме

По словам Султана Хамзаева, аналогичный запрет также нужен в границах лесов, парков, скверов и садов Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу спиртного на пляжах и в пределах 500 метров от них, сообщает РИА Новости.
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