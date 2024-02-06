Без названия

Natalija Osminina

Да уж.. долгое время теорию Шваба "Великой перезагрузки" или Золотого милиарда, считали чистой конспирологией. И вот она уже осуществляется, а некоторые и до сих пор в нее не верят))) А причина в том, что подавляющее большинство людей, так называемая "биомасса" мыслит категориями червячка, ползая по земле и подбирая то, что сбрасывает верхняя прослойка. И наверх к небесам взгляд не поднимает. А там, в небесах этой социальной пирамиды .. парят даже не короли-президенты, а "небожители". как третий глаз на долларе. Ну, чем еще представителям этого "глаза" заниматься, если все их потребности удовлетоврены? Только управлять миром, не привлекая внимания санитаров, находясь НАД всеми, в тени. Отсюда и Deep state. И все бы ничего, чем бы дитя не тешилось... но балуется же- войны устраивает. А сейчас, когда освоенные ресурсы планеты стали явно сокращаться,- то и передележкой. И подсчитали "небожители", что 90% населения лично им пользу не приносит, живут в своих пузырях, анклавах, государствах... а выхлопа для Золотого миллиарда -пшик. И решили они эти пузырики-государства просто отрезать. Как ненужный груз с парашюта скинуть, чтобы парашют взмыл вверх к их богам. Скорипач, как говорится, не нужен. И рождаемость снижали и пропаганду ЛГБТ+ и стерилизации вели, и вирусы изобретали, и придумывали, как голода на планете добиться. А тут еще печатная машинка стала барахлить. Так что, решили "небожители" лучшего времени для зачистки планеты от вредного вонючего микробиома, не найти. Решили приступить к уборке)))