Без названия

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Natalija Osminina
Да уж.. долгое время теорию Шваба &quot;Великой перезагрузки&quot; или Золотого милиарда, считали чистой конспирологией. И вот она уже осуществляется, а некоторые и до сих пор в нее не верят))) А причина в том, что подавляющее большинство людей, так называемая &quot;биомасса&quot; мыслит категориями червячка, ползая по земле и подбирая то, что сбрасывает верхняя прослойка. И наверх к небесам взгляд не поднимает. А там, в небесах этой социальной пирамиды .. парят даже не короли-президенты, а  &quot;небожители&quot;. как третий глаз  на долларе. Ну, чем еще представителям этого &quot;глаза&quot;  заниматься, если все их потребности удовлетоврены? Только управлять миром, не привлекая внимания санитаров, находясь НАД всеми, в тени. Отсюда и Deep state. И все бы ничего, чем бы дитя не тешилось... но балуется же- войны устраивает. А сейчас, когда освоенные ресурсы планеты стали явно сокращаться,- то и передележкой. И подсчитали &quot;небожители&quot;, что 90% населения лично им пользу не приносит, живут в своих пузырях, анклавах, государствах... а выхлопа для Золотого миллиарда -пшик. И решили они эти пузырики-государства просто отрезать. Как ненужный груз с парашюта скинуть, чтобы парашют взмыл вверх к их богам. Скорипач, как говорится, не нужен. И рождаемость снижали и пропаганду ЛГБТ+ и стерилизации вели, и  вирусы изобретали, и придумывали, как голода на планете добиться. А тут еще печатная машинка стала барахлить. Так что, решили &quot;небожители&quot; лучшего времени для зачистки планеты от вредного вонючего микробиома, не найти.  Решили приступить к уборке)))
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