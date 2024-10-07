Стало известно, когда и насколько бюджетникам в России поднимут зарплаты

Выплаты проиндексируют на 13,2%. Со следующего года вырастут зарплаты бюджетников социальной сферы. Правительство предлагает проиндексировать выплаты на 13,2%, документ уже внесен в Госдуму в рамках бюджетного пакета, пишут «Ведомости».
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