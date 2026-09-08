ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК ВСУ и порту «Черноморск»

Российские военные нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны.
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