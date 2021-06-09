Почему голодание не поможет похудеть?

Почему нельзя голодать для похудения? Когда человек начинает потреблять немногим больше 0 калорий, в его организме происходит эффект йо-йо, многократно описанный в тысячах статей (погуглите и почитайте — там везде одно и то же разными словами).
Почему нельзя голодать для похудения? Когда человек начинает потреблять немногим больше 0 калорий, в его организме происходит эффект йо-йо, многократно описанный в тысячах статей (погуглите и почитайте — там везде одно и то же разными словами).
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