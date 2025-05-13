Кузьминки
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Кузьминки

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Центры «Моя работа» и «Моя карьера» приглашают москвичей на бесплатные тренинги в мае

В мае центры «Моя карьера» и «Моя работа» приглашают москвичей на бесплатные мероприятия — они будут направлены на развитие навыков, необходимых как для успешного трудоустройства и карьерного роста и для создания собственного дела.

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