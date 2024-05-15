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Врач Малиновская рассказала о первых признаках инсульта у детей

Врач Малиновская рассказала о первых признаках инсульта у детей

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской Районной клинической больницы Светлана Малиновская рассказала, что, несмотря на расхожее заблуждение, у детей достаточно часто происходят инсульты.

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