Врач Малиновская рассказала о первых признаках инсульта у детей

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской Районной клинической больницы Светлана Малиновская рассказала, что, несмотря на расхожее заблуждение, у детей достаточно часто происходят инсульты.
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