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Китай активизирует сотрудничество с Африкой в сфере безопасности

Китай активизирует сотрудничество с Африкой в сфере безопасности

Китай и Африка должны прилагать совместные усилия для укрепления сотрудничества в военной сфере и обеспечения глобальной безопасности.

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Комментарии
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Лариса Поплавская
Я так понимаю что мы ничего не можем существенного предложить  Африке кроме бесплатной раздачи зерна и удобрений и бесплатного обучения их студентов, и  выдачи земель на Алтае под их фермерские хозяйства. Опять выращиваем очередных халявщиков. Как же это достало. За такую  грабительскую политику против нашего госсударства нужно строго наказывать.
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