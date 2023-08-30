Китай активизирует сотрудничество с Африкой в сфере безопасности

Лариса Поплавская

Я так понимаю что мы ничего не можем существенного предложить Африке кроме бесплатной раздачи зерна и удобрений и бесплатного обучения их студентов, и выдачи земель на Алтае под их фермерские хозяйства. Опять выращиваем очередных халявщиков. Как же это достало. За такую грабительскую политику против нашего госсударства нужно строго наказывать.