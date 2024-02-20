ЦБ пожаловался на брокерские комиссии для участников IPO 

Банк России обратил внимание на практики, когда брокеры в рамках участия в IPO взимают комиссии с инвесторов, считая их объем от всей заявки инвестора, а не от той доли, которую он реально получил в результате аллокации, заявил первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин на организованном АКРА Российском форуме финансового рынка (РФФР).