ЦБ пожаловался на брокерские комиссии для участников IPO 

Банк России обратил внимание на практики, когда брокеры в рамках участия в IPO взимают комиссии с инвесторов, считая их объем от всей заявки инвестора, а не от той доли, которую он реально получил в результате аллокации, заявил первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин на организованном АКРА Российском форуме финансового рынка (РФФР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии