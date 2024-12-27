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ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ ´АЗБУКА МУЗЫКАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ´.

ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ ´АЗБУКА МУЗЫКАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ´.

Танец - это музыкально-пластическое искусство, специфика которого состоит в том, что, как и всякий вид искусства, отражая окружающую жизнь в художественных образах, воплощает их с помощью выразительных движений исполнителей, без каких-либо словесных пояснений.

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