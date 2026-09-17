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Новый 007 после Дэниела Крэйга: главные претенденты на роль Бонда в перезапуске Дени Вильнёва

Новый 007 после Дэниела Крэйга: главные претенденты на роль Бонда в перезапуске Дени Вильнёва

С уходом Дэниела Крэйга эпоха привычного Бонда окончательно завершилась. Франшиза перешла под крыло Amazon MGM Studios, и боссы компании уже нацелились на целую киновселенную с полным метром и сериалами.

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