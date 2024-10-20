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Салихова раскритиковала "Спартак" за разгромное поражение от "Краснодара" в РПЛ

Салихова раскритиковала "Спартак" за разгромное поражение от "Краснодара" в РПЛ

Супруга бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова критично оценила поражение от "Краснодара" в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), вспомнив о крупной победе красно-белых над "быками" в сезоне-2020/21.

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